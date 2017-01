Receita apreende 399 quilos de cocaína no porto de Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal apreendeu 399 quilos de cocaína em um contêiner que embarcaria do porto de Santos, no litoral paulista, para Antuérpia, na Bélgica. A droga foi encontrada no fim da tarde desta terça-feira (10), na alfândega. As informações são da Agência Brasil. A cocaína estava escondida dentro de 14 bolsas, em um contêiner carregado com óxido de ferro. A suspeita é que criminosos tenham colocado a droga em meio à carga sem o conhecimento do proprietário, na técnica conhecida como "rip-off loading". Toda a droga foi levada para a Delegacia da Polícia Federal em Santos, que seguirá com as investigações. Esta foi a primeira apreensão de cocaína do ano na alfândega. Em 2016, a Receita Federal apreendeu o recorde de 10,6 toneladas no terminal de Santos.