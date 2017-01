Paralisação de ônibus prejudica 100 mil usuários na região

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paralisação de ônibus intermunicipais na região metropolitana de Campinas (SP), que já dura dois dias, prejudica mais de 100 mil passageiros, segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo). As informações são da Agência Brasil. Os funcionários das empresas Ouro Verde e Boa Vista pararam em protesto pela falta de pagamento dos salários. De acordo com a EMTU, representantes de sindicatos dos motoristas impediram a saída dos ônibus das garagens. A paralisação atinge os municípios de Santa Barbara D°Oeste, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Monte Mor e Campinas. A Boa Vista opera 26 linhas, com frota de aproximadamente 130 ônibus. A Ouro Verde é responsável por 61 linhas. As duas empresas serão multadas pelo não cumprimento da programação horária. A EMTU informou que montou um plano emergencial com 95 micro-ônibus e vans para atender aos passageiros das linhas de maior demanda.