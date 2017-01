Ônibus bate em carro de polícia e passageiro morre na zona oeste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu na madrugada desta quarta-feira (11) após um ônibus articulado bater em um carro da Polícia Militar em uma via da região do Morumbi, na zona oeste de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública informou que o motorista do ônibus não conseguiu frear a tempo e bateu no para-choque do lado direito do carro da polícia, que passava pelo local no momento. Segundo a secretaria, o carro da polícia estava com o sinal sonoro e luminoso acionados. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Francisco Morato e Jorge João Saad, por volta de 1h30. Com a batida, Aldenor Miranda da Silva, 43, passageiro do ônibus, caiu e bateu a cabeça. O resgate foi acionado, mas Silva não resistiu. O caso foi registrado no 89º DP (Jardim Taboão), e será investigado pelo 34º DP (Morumbi). A polícia bloqueou o trecho e solicitou perícia no local, mas a via foi liberada ainda durante a madrugada.