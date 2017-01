Em maio, feira de arte Frieze, em Nova York, terá 11 galerias de SP e Rio

SILAS MARTÍ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua sexta edição, marcada para maio, a Frieze New York, braço americano da feira britânica Frieze, terá uma presença recorde de galerias brasileiras, com 11 casas do país espalhadas pelas quatro seções do evento que acontece numa ilha a leste de Manhattan. Estão escaladas para o setor principal as galerias Casa Triângulo, Fortes D'Aloia & Gabriel, Mendes Wood DM, Nara Roesler, Luisa Strina e Vermelho, todas de São Paulo. Na área para galerias emergentes, está A Gentil Carioca, do Rio. Outras casas participam de setores da feira destacando obras de apenas um artista. Jaqueline Martins levará trabalhos de Hudinilson Jr., a carioca Silvia Cintra + Box 4 destaca Amilcar de Castro, a Marilia Razuk, de São Paulo, mostrará trabalhos do argentino Julio Plaza e Raquel Arnaud, também paulistana, levará peças do neoconcretista Willys de Castro.