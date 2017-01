Para Tribunal de Contas, 96 municípios do Paraná deveriam deixar de existir

(foto: Franklin Freitas)

Estudo do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) divulgado nesta quarta-feira, 11, aponta que 96 dos 399 municípios do Paraná são inviáveis economicamente e deveriam deixar de existir. Segundo o levantamento, esses municípios, que têm até 5 mil habitantes, não produzem receita suficiente – seja através de arrecadação própria, seja de repasses do Estado e do governo federal – para manter serviços básicos.

