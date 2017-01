Dupla tenta assaltar policiais em dia de folga e acaba levando a pior

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

No bairro Pinheirinho, região Sul da Capital do estado, duas policiais militares prenderam um homem e apreenderam um simulacro de arma de fogo na manhã desta quarta-feira (11/01). O rapaz e um outro envolvido abordaram as militares estaduais, que estavam de folga e à paisana, e tentaram praticar roubo. Elas reagiram e um deles ficou ferido, sendo encaminhado sob escolta para uma unidade hospitalar.

