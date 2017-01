Músico curitibano morre em cachoeira na área rural de Joinville

(foto: Facebook)

Na tarde desta quarta-feira (11), uma equipe formada por especialistas em resgate em montanha e bombeiros, com a ajuda do helicóptero Águia, da Polícia Militar, encontraram o corpo do músico curitibano Felipe Maciel, conhecido como Kojake de 32 anos, no alto do Rio da Prata, na zona rural de Joinville. Felipe entrou sozinho numa trilha na mata na manhã de terça-feira (10) e não voltou mais. Além de DJ, Kojake era baixista da banda Stereo 33.

Segundo a Polícia Militar, o corpo está caído nas pedras numa cachoeira com mais de 30 metros de altura, numa região de difícil acesso no meio da mata. O resgate do corpo deve ser feito ainda na tarde desta quarta-feira.

Familiares reconheceram o carro de Felipe estacionado a menos de dez metros do rio.

Em entrevista à RBS, Valdir Bartz, dono da propriedade onde funciona o Recanto das Nascente Divinas, com uma pousada e um camping, no final da estrada, Felipe chegou por volta das 10 horas da manhã de terça-feira, pediu para entrar e tomar banho na cachoeira.

Ainda não é possível afirmar o que provocou a morte do rapaz. Somente após o resgate do corpo será possível identificar algum ferimento que explique porque ele não voltou.

Nas redes sociais, a comoção com a morte do músico é grande. Vários amigos lamentam a morte e mandam condolências para a família.