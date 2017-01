Aplicativo paranaense é adotado por clubes de futebol

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

11/01/17 às 16:14 - Atualizado às 16:15 Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

(foto: Divulgação)

Vários times de futebol, de salão e de campo, como Coritiba, Fluminense, Palmeiras e Paysandu estão utilizando tecnologia mobile para tornar os treinos ainda mais produtivos.

Preparadores físicos estão substituindo pranchetas e planilhas por um aplicativo capaz de controlar o desempenho dos atletas: o Footsys. Ele emite relatórios de avaliação física, unidade e volume de treino, histórico e evolução dos atletas, assim como o trabalho do time por completo.

Idealizado pelo educador físico Eduardo Zarpelon e desenvolvido pela empresa paranaense DevMaker, o Footsys permite que o preparador veja se o treino está saindo conforme o planejado para que faça as intervenções necessárias no momento em que o time ainda está em campo.

“Após conversas com profissionais de diversos clubes do país sobre sua demanda diária, houve a ideia de criar um sistema no qual fosse possível ter acesso às informações de maneira mais rápida e sistêmica, que auxiliasse nas tomadas de decisão para a estruturação de treinamentos”, explica Eduardo Zarpelon.

O maior benefício do Footsys é a velocidade com que se tem acesso às informações qualitativas que auxiliam na tomada de decisão. O app controla o volume de treino, quantidade de sessões e qual o conteúdo de treino a que cada atleta foi submetido, etc. Há informações referentes ao histórico de avaliações, sejam elas físicas ou técnicas, acompanhamento longitudinal dessa evolução (ou não) das avaliações; bem como todo o controle de participação em jogos.

Segundo Ricardo Korobinski, sócio-diretor da DevMaker, o Footsys está disponível para IOS e possibilita o cadastro de mais de 30 atletas, de acordo com as necessidades de cada um e também do grupo. “O aplicativo permite criação de um usuário por time. Contudo, já estamos trabalhando na versão completa da plataforma para times, possibilitando que vários usuários possam cadastrar e acessar os treinos à distância”, conta.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente com a opção de armazenamento estendido (número de treinos e jogos). Apesar de ter surgido para o futebol, o Footsys também pode ser utilizado em outras modalidades de esporte, como vôlei e basquete.