Três pessoas são presas suspeitas de matar um rapaz de 22 anos

11/01/17 às 16:25 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar – Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais (Rone) do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) – foi deflagrada na madrugada de quarta-feira (11) com o objetivo de prender os suspeitos de um homicídio ocorrido na noite de anterior. Três pessoas foram presas, entre elas uma mulher de 24 anos, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), suspeitas pelo crime.

