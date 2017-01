Com medo de manifestação, Corinthians tem reforço da PM na volta das férias

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 200 torcedores organizados do Corinthians protestaram em frente ao CT Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira (11). O clube pediu reforço à polícia diante da possibilidade de uma manifestação violenta. Inicialmente, cerca de 40 integrantes estavam no local. Em seguida, três ônibus da Gaviões da Fiel chegaram ao CT. Nesse momento, faixas foram colocadas no muro do Centro de Treinamento. Na manifestação, o ex-presidente Andrés Sanchez e o atual mandatário Roberto de Andrade foram citados. Além deles, o vice André Negão e o agente Fernando Garcia foram mencionados. Os torcedores citaram os gastos com a Arena Corinthians e a base do clube, que foi classificada como "balcão de negócios". A torcida também gritou frases contra a diretoria. Entre elas: "Ou joga por amor ou joga por terror", "Tem que ser homem para jogar no Coringão" e "Alô, Roberto. Alô, Andrés. O Coringao não precisa de vocês". Diante da possibilidade de hostilidade na entrada do CT, a polícia militar foi acionada. Três viaturas da PM estiveram no local. De acordo com a assessoria de comunicação da PM, o patrulhamento deixou a área de treino do Corinthians após conferir que não havia risco de tumultos. Depois, no entanto, uma viatura e uma moto da PM voltaram ao local.