Rodrigo Sant’anna ganha novo programa no Multishow

Ao lado de Paulo Gustavo e Tatá Werneck, o humorista Rodrigo Sant’anna já há alguém tempo figura como uma das principais estrelas do Multishow, sempre requisitado para diversas atrações deste canal. E este ano, a exemplo de seus colegas, ele também terá um novo programa, já em fase de desenvolvimento. Rodrigo vai fazer uma dona de casa, catadora de lixo e que mora em uma favela. E mais: a personagem terá nada menos que 13 filhos para sustentar e eles irão aparecendo aos poucos no programa. Para a primeira temporada já estão acertados 20 episódios, sob a direção-geral do experiente Luciano Sabino, que trabalhou na equipe da novela “Haja Coração”. Elogiado internamente, o projeto já está de vento em popa e deve iniciar gravações em setembro. Já Paulo Gustavo irá liderar o elenco de “A Vila”, em 25 episódios, sobre um ex-palhaço que estaciona seu trailer em uma vizinhança, após a falência do circo onde trabalhava – algo na linha do mexicano “Chaves”. Por sua vez, Tatá Werneck vai invadir a praia dos colegas humoristas Fábio Porchat e Danilo Gentili e passar a apresentar um programa de entrevistas, o talk show “Lady Night” no Multishow.

TV Tudo

Sob nova direção

Rodrigo Carelli, conhecido pelo trabalho em “A Fazenda”, é um nome cotado na Record para dirigir o programa “Xuxa Meneghel” nesta temporada. No ano passado, essa responsabilidade foi do diretor Ignácio Coqueiro. Xuxa seguirá nas noites de segunda-feira.

Batata quente

Para este 2017, a prioridade na Record será colocar o “Xuxa Meneghel” na vice-liderança de audiência, posto ocupado pelo programa do Ratinho (SBT). Portanto, seja lá quem for o escolhido para tocar a direção, já iniciará os trabalhos sob forte pressão. Xuxa faz show e enche casas de eventos, mas ainda não conseguiu achar seu caminho na Record.

Dose dupla

Muito próximo de confirmar seu retorno ao octógono, o lutador Anderson Silva visita nesta quinta-feira os estúdios da Globosat, onde participa ao vivo dos programas "Tá na Área", no SporTV, às 18h25, e do "Combate News", no canal Combate, às 20h.

Disputa interna 1

Milhem Cortaz ainda nem se desligou de “A Terra Prometida” na Record, mas já é alvo de intensa disputa na Globo. Aguinaldo Silva nunca escondeu o desejo de querer contar com o ator em um dos principais papéis de “O Sétimo Guardião”. E o ator quer trabalhar com o Aguinaldo, já isso como certo. Porém, Silva corre o risco de ser “atropelado” por Walcyr Carrasco, que entrará no ar antes, e perder Cortaz para a substituta de “A Força do Querer”.

Disputa interna 2

A escalação de Bruna Marquezine também passou a ser disputada pelas produções de Walcyr Carrasco e Aguinaldo Silva. Como Carrasco entrará no ar primeiro, teoricamente a prioridade é dele. Em todo caso...

Expediente

Mariana Godoy retomou nesta semana seus trabalhos na Rede TV!. Mas o primeiro programa ao vivo só irá ao ar no próximo dia 20.

Nova personagem

Eis Marina, o novo papel de Alice Wegmann em “A Lei do Amor”. Disposta a se vingar daqueles que tentaram assassiná-la, Isabela assume outra identidade, muda o visual e aparece na novela dia 16, justo no casamento de Tiago (Humberto Carrão) e Letícia (Isabella Santoni).

Globo/Maurício Fidalgo



A mudança

Alice Wegmann comenta este novo desafio: “Ainda estou descobrindo a Marina, mas já deu para perceber que é uma menina com muita convicção, despachada, mais leve. Esse visual eu amei. Nem minha família me reconhece direito. Ainda tem gente que toma um susto quando me vê de costas. Outro dia me procuraram na academia e ninguém achava (risos).”

Dancinha

Fabiana Karla, Sheron Menezes, Vítor Figueiredo e Maria Pia serão os jurados do “Dancinha dos Famosos” desta semana, no “Domingão do Faustão”. O ritmo escolhido é a valsa.

Bate – Rebate

O fato de Silvio Santos ter reprovado o primeiro piloto de Dudu Camargo para o “Primeiro Impacto” deixou a equipe em pânico na redação do SBT...

... Ninguém esperava por uma atitude dessas, devido ao fato de ele, Silvio, estar de férias...

...O pessoal imaginava que ele fosse simplesmente dar uma espiadinha e liberar a estreia...

...Não foi bem isso que aconteceu.

Uma questão de agenda tirou Thammy Miranda das gravações do “Tá no Ar”.

Presença da Patrícia Abravanel em campanha da Marisa ainda é muito comentada – e elogiada – no SBT.

De fato, o “Cine Espetacular” no SBT precisa mesmo de “oxigênio”...

O cartaz desta semana foi o “Riquinho”. Mais batido, impossível.

Antônio Calloni, só pra variar, realiza outro grande trabalho na TV, agora em “Dois Irmãos”.

C’est fini

De volta à Record, o repórter Fábio Ramalho começou a gravar uma reportagem especial sobre os efeitos do calor, no Rio de Janeiro.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!