Artur Jesus: nove jogos pelo América-MG no Brasileirão 2016 (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O zagueiro Artur, 26 anos, foi confirmado nessa quarta-feira (dia 11) como o 12º reforço do Paraná Clube para a temporada 2017. Em 2016, o jogador defendeu o América-MG no Brasileirão. Disputou 9 partidas na competição. Ele pertence ao Fluminense e foi emprestado para o time paranaense até o final de 2017.

O Paraná já contratou 11 jogadores para 2017: o goleiro Léo (ex-São Paulo), os zagueiros Eduardo Brock (ex-Brasil de Pelotas) e Rayan (ex-ASA), os laterais Júnior e Igor Cariús (ex-ASA), os meias Zezinho (ex-Ceará e Atlético-PR), Alex Santana (ex-Criciúma) e Jonas Pessalli (Neftchi-AZJ) e os atacantes Bruno Cantanhede (Kiryat Shmona-Israel), Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO) e Vitor Feijão (ex-Coritiba).

Artur Jesus, 26 anos, iniciou sua carreira nas categorias de base de São Caetano e Portuguesa. Passou pelo Náutico e em 2013, se transferiu para o Atlético-GO. No ano seguinte, no clube goiano, trabalhou com o técnico Wagner Lopes. “É muito bom reencontrar o Wagner. Ele é um treinador que sabe unir um grupo, formar uma família. E é isso que iremos buscar aqui no Paraná”, disse o zagueiro tricolor.

Em 2015, Artur foi para o Fluminense. No ano passado, foi emprestado a América-MG e Goiás. “Foi uma passagem muito boa em Minas Gerais. No América, fui campeão mineiro e tive a oportunidade de disputar a Primeira Liga. É uma competição bem interessante, onde você tem bons jogos contra grandes clubes”, recordou. “Sou um zagueiro de boa velocidade e muita determinação. Vim para ajudar a fazer o Paraná Clube voltar ao seu devido lugar”, concluiu Artur Jesus.

Artur Jesus

Nome: Artur Jesus Vieira

Idade: 26 anos (11/06/1990, Rio de Janeiro-RJ)

Altura: 1,88m

Peso: 76kg

Posição: zagueiro

Clubes: São Caetano-SP, Portuguesa-SP, Náutico-PE, Atlético-GO, Fluminense-RJ, América-MG, Goiás-GO e Paraná Clube.