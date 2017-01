Com restauração, Estrada do Cerne ganha novas calçadas e pontos de ônibus

(foto: SEIL)

Motoristas e moradores que transitam pela PR-090, conhecida como Estrada do Cerne, em Campo Magro (Região Metropolitana de Curitiba), já podem observar as primeiras novidades das obras programadas para 2017 na rodovia. Equipes contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciaram nas últimas semanas a construção das calçadas, meios-fios e também de novos pontos de ônibus na região.



Com investimentos de R$ 24,7 milhões do Governo do Paraná, a restauração e ampliação da rodovia vai beneficiar cerca de 30 mil moradores do município.



“As melhorias na Estrada do Cerne fazem parte dos investimentos do governo para diminuir os gargalos da Região Metropolitana de Curitiba. São obras necessárias para garantir mais conforto e segurança para os moradores que circulam diariamente nas principais rodovias de ligação com a capital paranaense”, destaca o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.



Em estágio inicial, as novas calçadas serão feitas em perímetros urbanos do município. Até o momento, cerca de 20% de um total de 7 quilômetros foi executado. No entanto, o serviço de paisagismo nesses trechos só será feito após o término de toda parte estrutural.



Outra mudança significativa será para os moradores que utilizam as linhas de transporte público. Ao longo do primeiro semestre, serão construídos 31 novos pontos de ônibus.



A nova estrutura de concreto conta com 2,10 metros de altura e 7,5m² de área coberta e substituirá os antigos pontos de ônibus feitos de madeira e materiais que eram facilmente danificados por atos de vandalismo. As primeiras instalações já estão em fase de acabamento e prontas para uso.



PAVIMENTAÇÃO – Outras frentes de trabalho executam serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação ao longo dos 11 quilômetros da PR-090. Em estágio avançado, a pavimentação da rodovia atingiu 90% de execução, o que equivale a aproximadamente 9,7 quilômetros de asfalto.



No momento, as equipes trabalham nas proximidades do Contorno Norte, no trecho de 1,4 quilômetro que será duplicado. Os serviços no local são executados em pequenas etapas, já que a ampliação de capacidade da rodovia necessita de uma série de modificações, entre elas a realocação dos postes de luz no trecho. Trabalho que está sendo agendado entre o DER e a Copel para os próximos meses.



NOVO ACESSO – Além das melhorias na infraestrutura e no aumento de capacidade da rodovia, teve início a construção de uma nova rotatória de acesso ao bairro Jardim Cecília. Nesta primeira etapa são sendo feitos serviços de drenagem e terraplanagem no local.



Com estimativa de 20 mil carros circulando diariamente nos dois sentidos da rodovia, o DER e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) orientam para que os motoristas redobrem atenção e respeitem os limites de velocidade indicados na rodovia.



Nos pontos em que há grande circulação de máquinas e homens na pista, todo o trecho está sinalizado provisoriamente com cones e placas que indicam velocidade de 30km/h.