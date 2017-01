Como parte de plano de cortes da prefeitura, Spcine faz demissões

ALINE PELLEGRINI E MAURÍCIO MEIRELES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois do anúncio do prefeito João Doria de que realizaria uma série de cortes na prefeitura, a nova direção da Spcine entregou sua cota, com uma série de demissões. A reportagem confirmou, até agora, a realização de pelo menos quatro delas. As demissões foram confirmadas pelo secretário municipal de Cultura, André Sturm, mas sem revelar números. "[Escolhemos] funções cujos cortes trariam menos problema", diz ele. Entre tais funções, entraram a coordenação de captação e o departamento internacional da empresa pública. Sturm diz que a salas do circuito Spcine estão protegidas dos cortes. "Vamos não só mantê-las, mas a ideia é ampliá-las este ano, se for possível." O secretário, que não comentou sobre cortes em outros órgãos da cultura, diz que as demissões na Spcine já estão encerradas. As demissões fazem parte do plano de cortar em 25% as despesas da gestão municipal, anunciado no dia 3 de janeiro por João Doria, com exceção da educação e da saúde. O prefeito ainda determinou uma redução de 15% do preço dos contratos com prestadores de serviços.