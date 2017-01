Santos peca na pontaria, mas domina Flamengo-SP e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu sem dificuldades o Flamengo-SP por 1 a 0, nesta quarta-feira (11), na Arena Barueri, e avançou à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol da vitória do Peixe foi pelo zagueiro Renan Montanha. Apesar do placar magro, o Santos teve total domínio da partida, praticamente não tomou sustos e perdeu boas chances de construir maior diferença de gols. O alvinegro praiano espera agora o vencedor do confronto entre Avaí e Rio Branco-AC para saber seu oponente na terceira fase da Copinha. Com a bola rolando, o Santos dominou completamente o Flamengo de Guarulhos no primeiro tempo, embora tenha sofrido para criar oportunidades claras de gol. Quando abriu o jogo pelos flancos, porém, o Peixe chegou com perigo. Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Renan Montanha testou para o chão e abriu o placar na Arena Barueri, mas o time desperdiçara boas chances com Tom Tom e Léo Souza, que quase anotou golaço de letra. André Anderson ainda quase marcou de falta. A parada do intervalo fez bem ao Flamengo de Guarulhos, totalmente improdutivo na etapa inicial. O rubro-negro voltou melhor para o segundo tempo, mas esbarrou na própria falta de qualidade técnica. Assim, o Santos apenas administrou a vantagem, controlou as ações do jogo e continuou desperdiçando boas chances para ampliar. Aos 43, o centroavante Gean teve a melhor chance do Flamengo-SP na partida, mas parou em boa defesa com o pé do goleiro Fernando. E em dois rápidos contra-ataques do Peixe nos acréscimos, Richard acertou a trave e falhou cara a cara com o goleiro.