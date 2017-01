Coritiba vence o Taubaté e avança na Copinha

(foto: Divulgação/Bruno Castilho/Taubaté EC)

O Coxa venceu a equipe do Taubaté na tarde desta quarta-feira (11), no estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão. Com gols de Talysson Lalau, Mosquito e Índio, o Coritiba se garantiu na sequência da competição e aguarda o resultado de Corinthians e Manthiqueira para saber quem enfrenta na terceira fase da Copa São Paulo.

O Verdão, comandado pelo treinador Sandro Forner, foi a campo com Gabriel, Thalisson Kelven, Romércio, Willian, Léo, Carvalho, Júlio Rusch, Talysson Lalau, Matheus Bueno, Índio e Gustavo Henric. Quando a bola rolou, o primeiro tempo foi equilibrado.

Aos 15’, Mosquito fez boa jogada individual e chutou no canto, mas Felipe defendeu impedindo o que seria o gol alviverde. O Coritiba foi ganhando o campo e logo se achou no jogo pressionando mais a equipe adversária.

Aos 29’, mais uma grande chance do Coxa, desta vez com Índio. Ele subiu sozinho depois de um cruzamento e o goleiro da equipe do Taubaté salvou com os pés. A equipe paulista respondeu com Erick e Gabriel fez boa defesa.

No retorno do jogo, na etapa complementar, Talysson Lalau recebeu pela direita e bateu colocado para fazer um belo gol para abrir o placar aos três minutos. Pouco depois, um pênalti foi assinalado para o Taubaté.

Aí o destaque foi para Gabriel. O goleirão coxa-branca defendeu no canto esquerdo e garantiu o Coritiba à frente no placar.

O jogo passou a ficar mais movimentado, mas sem grandes chances para as duas equipes. Até que, aos 29’, Paraíba apareceu livre na área e finalizou com perigo, quase o segundo do Coxa. Depois disso, o Verdão conseguiu ampliar com Mosquito, que avançou com velocidade e mandou para as redes. Mas ainda cabia mais. Índio não marcou bobeira e fez o terceiro gol do Coxa no jogo para fechar a conta.