Com golaço e força do banco, Cruzeiro vence Bahia e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro entrou em campo nesta tarde desta quarta-feira (11), pela terceira rodada da Copa São Paulo de Juniores, e deu mais um passo em busca do bicampeonato da competição. A vítima da vez foi o Bahia, que até controlou mais o jogo e atacou com mais frequência, mas não conseguiu fazer o principal e saiu derrotado por 2 a 0. Na primeira fase, a equipe baiana terminou em primeiro no grupo 21, enquanto os mineiros ficaram em segundo lugar na chave 22. Após realizar os três jogos da primeira fase no estádio Baetão, o Bahia mostrou estar mais à vontade com a grama sintética. O Tricolor começou a partida melhor e tomou mais iniciativa das jogadas. Porém, a posse de bola superior e a melhor ocupação dos espaços não o ajudaram a converter suas ações em gols, e o Bahia sequer ameaçou. Do outro lado, o Cruzeiro fez um primeiro tempo ainda pior. Lento nas transições, a Raposa explorou as jogadas pelos cantos, mas todas sem sucesso. Nos 45 minutos finais, o Cruzeiro repetiu o cenário já visto em seus jogos na fase de grupos e melhorou na volta do intervalo. Mesmo sem convencer coletivamente, o time mineiro aproveitou a força do banco e a qualidade individual para construir a classificação. Primeiro com Vitinho, que pedalou para cima da marcação, passou por Jaques e estufou as redes de Deijair, marcando um golaço. Em seguida com Cesinha, que estava em campo há pouco menos de dez minutos, aproveitando o rebote do goleiro. 2 a 0 e classificação selada. Agora, o Cruzeiro volta a entrar em campo nesta sexta-feira (13), pela terceira fase. O próximo adversário sairá do vencedor de Bragantino e Trindade, que se enfrentam às 18h desta quarta-feira, em Mogi das Cruzes. BAHIA 0x2 CRUZEIRO Motivo: 2ª fase, Copa São Paulo de Juniores 2017 Data/Hora: 11/01/2017, às 16h Local: Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. GOLS: Vitinho, 31'2ºT (0-1), Cesinha, 38'2ºT (0-2) Cartões amarelos: Gabriel, Júnior Brumado (BAH); Tonhão (CRU) Cartão vermelho: Não teve. BAHIA: Deijair, Edimundo, Jaques, Gabriel (Alison) e Juninho; Luis Fernando, Hugo Ribeiro e Wesley (Júnior Brumado); Douglas, Hugo Freitas (Max) e Geovane Itinga. Técnico: Aroldo Moreira. CRUZEIRO: Jonathan; Kevin (Rick Sena), Patrick, Tonhão e Victor Luiz; Thiago Souza e Márcio; Vander, Vitinho e João Luiz (Cesinha); Thonny Anderson (Vinícius). Técnico: Marcos Valadares.