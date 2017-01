Rapaz tenta vingar pai e irmãos, mas mata alvo errado

A Polícia Civil elucidou uma série de crimes cometidos na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e acabou por descobrir uma história de vingança. É que um suspeito de 22 anos que acabou preso teria dado início a uma série de assassinatos para vingar a morte do pai e do irmão. Os verdadeiros assassinos, contudo, seguem vivos e livres. É que o rapaz não conseguiu atingir nenhum dos autores do crime.

De acordo com Fabio Amaro, delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), tudo começou quando o suspeito assassinou um homem conhecido por Dodô. Os amigos do morto, contudo, souberam quem era o autor do crime e assassinaram seu pai e seu irmão.

O suspeito, identificado por Alexandre, foi então atrás dos autores da morte de seus familiares e assassinou um rapaz de 27 anos e tentou matar outro de 23, que sobreviveu. Câmeras de segurança flagraram o episódio, ocorrido dentro de um Peugeot 307.

A polícia agora tenta identificar os criminosos da gangue rival que teria matado os familiares do "vingador", que irá responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.