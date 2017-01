Davi foi oferecido ao Coritiba, revela presidente

Davi: titular do Coritiba em 2011 e 2012 (foto: Franklin de Freitas)

O Coritiba estuda a contratação do meia Davi, 32 anos, que defendeu o clube paranaense em 2011 e 2012. O jogador passou os últimos cinco anos no futebol chinês. Ele está livre no mercado, sem vínculo com outro clube.

“O Davi foi oferecido. Eles (empresários do jogador) ficaram de apresentar uma proposta. Agora temos que ver a realidade do Davi, se continua aquele Davi que jogou no Coritiba e ver se aceita a nossa proposta, a nossa realidade”, disse o presidente do Coritiba, Rogério Bacellar, em entrevista à rádio Transamérica.