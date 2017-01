Alex chora em despedida do Internacional

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Alex se despediu do Internacional. O jogador rescindiu contrato na noite de terça-feira (10), e nesta quarta-feira (11) falou junto ao presidente Marcelo Medeiros. Chorou e fez sua despedida.

"É difícil a despedida. Isso iria chegar em algum momento, pela aposentadoria, como seria um desejo, mas vivemos num mundo competitivo que precisa de resultado e mudança. O Marcelo foi quem me trouxe do Qatar para ca. E o tempo que convivemos eu agradeço a Deus e é um dos caras que posso colocar a mão no fogo no futebol e na vida. É um dia muito triste", afirmou.

"A saída acaba sendo difícil, mas os ciclos acabam. O problema é o momento. Eu sinto pelo clube, pelo torcedor, não é pela minha carreira. É uma condição dessa em que acabamos não conseguindo deixar melhor. Minha gratidão obviamente, e pode-se achar que a interrupção... mesmo não sendo como eu pensava foi respeitosa, a maneira de procurar e finalizarmos isso. A gratidão obviamente por vocês, temos momentos de acertos e erros, mas sempre mantivemos um contato respeitoso, e agradeço a parceria de alguns que conheço desde a primeira passagem. Desejo um ano de trabalho, que Deus ilumine este vai e vem, e vimos coisas ruins acontecendo há pouco tempo. Uma gratidão a todos os funcionários", completou entre lágrimas.

O presidente Marcelo Medeiros seguiu o tom emocionado. E agradeceu a postura e tudo que Alex fez pelo clube. "Nós colorados só temos uma expressão para este momento: muito obrigado. Um jogador com esta história, com mais de 320 jogos honrando a camisa do Inter, colecionador de taças e títulos, um exemplo, uma referência, merece ser tratado com respeito, retidão... E ontem, essa emoção que é característica dele, em um momento delicado porque a vida segue para ele e o clube, mostrei para ele uma foto que guardo no meu celular, foi a homenagem dos 250 jogos que tive o privilégio de fazer naquele momento", explicou.

"Combinamos de conversar juntos com a imprensa porque quando um jogador atinge a condição de ídolo, tem que ter o reconhecimento, carinho e respeito dos dirigentes, dos torcedores e dos profissionais da imprensa. E este é o momento de nós do Inter queremos dizer mais uma vez, muito obrigado Alex, muito obrigado mesmo", completou.

Alex disputou 323 partidas pelo Internacional. Conquistou, ao todo, 12 títulos pelo clube, entre eles os mais importantes da história vermelha: Libertadores e Mundial de 2006. Ao fim da despedida, recebeu das mãos de dois sócios uma camisa comemorativa com a palavra 'obrigado' e o número 323. Para encerrar, Alex garantiu que seguirá atuando profissionalmente. Não adiantou em qual clube, mas não pretende encerrar sua carreira. "Por enquanto estou desempregado", finalizou.