Presos, vereadores de Foz serão escoltados para tomar posse

11/01/17 às 19:42 Redação Bem Paraná com agências online

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (foto: Reprodução)

Vereadores reeleitos de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, conseguiram autorização judicial para tomar posse.

Presos no final do ano passado na Operação Pecúlio, da Polícia Federal, os vereadores agora aguardam o agendamento da escolta até a Câmara municipal para assinarem o termo de posse e então voltar ao presídio. Isso deve acontecer até o dia 15 de janeiro.

O advogado Silvio Alvarenga, que representa dois dos parlamentares detidos na 5ª fase da Operação Pecúlio, que aponta indícios de corrupção na prefeitura da cidade por meio de fraudes em licitações para a contratação de obras e de serviços de saúde, entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª região, argumentando que os políticos teriam condição de assumir o cargo pois poderiam responder pelos crimes em liberdade.

Para reforçar suas alegações, o advogado lembra que os políticos ainda são apenas investigados, já que não fora denunciados, e nem representam risco. Com isso, não haveria o que comprometesse os políticos de tomar posse.