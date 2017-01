Coutinho volta com caneta e pedalada, mas Liverpool perde na Copa da Liga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meia brasileiro, Philippe Coutinho voltou à ativa nesta terça-feira (11), depois de um mês e meio parado por lesão no tornozelo. Apesar de contar com o reforço do craque, o Liverpool, time do camisa 10, perdeu por 1 a 0 para o Stoke City, fora de casa, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A expectativa para o retorno do armador era grande. Jurgen Klöpp, o treinador da equipe, relacionou o brasileiro para o banco de reservas e, aos 16 minutos do segundo tempo, colocou o jogador de 24 anos em campo. Entrou aberto pela esquerda, no lugar de Wijnaldum. Philippe Coutinho deu gás ao setor ofensivo do Liverpool, mas foi pouco efetivo. Com frequentes descidas pelo meio, mostrou não sentir a falta de ritmo já na sua primeira ação, quando limpou dois adversários - o último deles com bela pedalada. Logo depois, na zona central, deu uma caneta em um rival, que ficou sentado no gramado. O atleta finalizou apenas duas vezes a gol, ambas de longe, em tiros que saíram por cima do travessão. Quando o meio-campista entrou em campo, o Liverpool já estava em desvantagem: aos 20 minutos da etapa inicial, Redmond abriu a contagem e definiu o jogo. O mesmo Redmond, aos 38 da segunda metade, cara a cara com o goleiro, tentou fazer golaço por cobertura e parou na trave. Podia ter aumentado a diferença. O confronto terá partida de volta no dia 25 de janeiro, no Anfield, a casa do Liverpool. Quem sair vencedor pegará na decisão o melhor entre Manchester United e Hull City - o duelo também já está aberto: o United venceu na ida por 2 a 0. Além de estar na semifinal da Copa da Liga, o Liverpool briga pela liderança do Campeonato Inglês. Atualmente é o vice-líder, com 44 pontos, cinco a menos que o Chelsea, o dono da ponta. Coutinho é a principal referência técnica da equipe, segundo avaliação o técnico Klöpp. A LESÃO DE COUTINHO Em 27 de novembro de 2016, no primeiro tempo de jogo contra o Sunderland, Coutinho dividiu bola com N'Dong e foi substituído por não aguentar as dores. No dia seguinte, exames de imagem constataram lesão no tornozelo direito. Ainda no fim do ano passado, o brasileiro voltou aos treinos, e agora retornou às partidas oficiais.