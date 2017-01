Dionne Warwick fará show em março no Guairão

(foto: Divulgação)

A cantora norte-americana Dionne Warwick, ganhadora de 5 prêmios GRAMMY, chega a Curitiba no dia 24 de março, sexta-feira, às 21 horas, para uma única apresentação no Guairão (Praça Santos Andrade, s/nº). Dona de uma voz única, ela é um dos pilares da cultura e música pop americana.

A carreira de Warwick, que celebra atualmente 50 anos de sucessos, a transformou em um dos ícones da música internacional com mais de 100 milhões de discos vendidos.

Ela esteve no Brasil pela primeira vez na década de 1960 e agora retorna com sua banda de músicos excepcionais e fará um show especial com seus grandes sucessos como “I’ll Never Fall in Love Again”, “Do not Make Me Over”, “Do You Know The Way To San Jose?“ e “Déjà vu”.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro, nos quiosques do disk-ingressos no shoppings Mueller, Palladium e Estação, pela internet www.diskingressos.com.br ou pelo telefone Disk-Ingressos 3315-0808.

Serviço: Dionne Warwick – Show com a cantora norte-americana.

Única apresentação dia 24 de março, sexta-feira, às 21 horas, no Guairão (Praça Santos Andrade. s/nº).

Os ingressos custam R$450 (plateia Vermelha), R$400 (plateia Rosa), R$350 (platéia Amarela), R$250 (1º balcão Roxo), R$200 (1º balcão Verde), R$180 (2º balcão Azul) e R$120 (2º balcão Laranja) – preço de inteira - + R$6 (seis reais, referente a taxa de conveniência cobrada pelo Disk Ingresso.

Aceita-se cartões de créditos. Não serão aceitos cheques.

Ingressos na bilheteria do teatro ou nos quiosques do disk-ingressos no shoppings Mueller, Paladium e Estação, pela internet www.diskingressos.com.br ou por telefone Disk-Ingressos 3315-0808. Informações: 3304-7900 e 3304-7982. Duração: 1h30. Classificação indicativa: Livre.