Nove startups prometem agitar o mercado em 2017

Metrópoles como São Paulo, Recife e Belo Horizonte são cidades pulsantes, de onde saem as principais startups do país. Em tese, é onde tudo acontece. No entanto, cada vez mais empreendedores vêm se interessando em permanecer ou se mudar para centros menores na busca de um equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida. As motivações vão desde maior contato com a natureza e custo de vida acessível até a facilidade em conseguir mão de obra qualificada mais comprometida e o acesso simplificado a programas de incentivos e investimentos. Com este movimento, alguns ecossistemas empreendedores surpreendentes têm começado a ganhar força, tais como Sorocaba, São Carlos e Piracicaba, no interior de São Paulo, Blumenau e Joinville, em Santa Catarina, Maringá, no Paraná, Uberaba, Uberlândia e Itajubá em Minas Gerais, além do consagrado Vale da Eletrônica, na pequena Santa Rita do Sapucaí, também no estado mineiro. Como resultado, há cada vez mais startups de alto impacto surgindo nesses locais.

Startups que merecem atenção em 2017

Vocatu (Cutitiba)

https://www.vocatu.com.br/

O Software da Vocatu identifica, mobiliza e reconhece os clientes que amam sua marca. A ideia é vender o produto para que as empresas possam avaliar indicações de novos clientes, avaliações positivas, boca-a-boca digital e muito mais.

Cuke (Londrina)

https://www.cukeapp.com/#home

Aplicativo para ajudar os vendedores autonomos a vender, controlar o estoque e manter contato com os cliente nos pós-venda.

Turistando (Curitiba)

http://www.turistando.net/

Guia para turistas que visitam Curitiba e Santa Catarina. O aplicativo oferece um canal de comunicação entre os visitantes e os empresários do setor.

Trackage (Uberaba, MG)

https://www.trackage.com br/

A startup desenvolveu um sistema de monitoramento em tempo real de malas de viagem, com o objetivo de evitar extravios. A venda do dispositivo começou em 2016 e o foco para 2017 é intensificar os negócios com companhias aéreas do mundo todo.

Inova GS (Santa Rita do Sapucaí, MG)

http://estagioonline.com/

A Inova GS é responsável pela plataforma de estágios EstagioOnline.com, que permite aos estudantes a possibilidade de fazer estágio a distância, com todo o suporte desde o gerenciamento de documentos até as atividades desempenhadas pelos estagiários. Em 2016, teve enorme crescimento e foi selecionada para o InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração do país.

Meus Pedidos (Joinville, SC)

https://meuspedidos.com br/

A Meus Pedidos ultrapassou em 2016 a marca de 50 mil usuários com um aplicativo desenvolvido para representantes comerciais que permite que o vendedor atacadista demonstre seus produtos em catálogos digitais e emita pedidos de venda pelo tablet, smartphone ou computador, substituindo os blocos de pedido e catálogos impressos. A plataforma também automatiza a entrada de pedidos nas indústrias e distribuidoras pela integração com softwares de gestão ERP, acelerando o processo de venda e faturamento das mercadorias.

InCeres (Piracicaba, SP)

http://inceres.com br/

A InCeres tem como carro-chefe uma plataforma web que gerencia todos os dados da fertilidade do solo com a automatização de todo o processo geoestatístico envolvido na agricultura de precisão. O serviço proporciona eficiência na gestão das lavouras, aumentando em até 10 vezes a capacidade de processamento de dados e reduzindo custos drasticamente

Lemonade (Blumenau, SC)

http://www.itslemonade.com/

Lançada no evento SxSW, nos Estados Unidos, a Lemonade oferece uma plataforma para que empresas se relacionem com seus consumidores usando tecnologias de ponta sem ter de começar do zero. Em vez de desenvolver, lançar e promover seus próprios aplicativos, os anunciantes podem criar e hospedar suas campanhas de marketing no app da startup, reduzindo o tempo entre a elaboração e o lançamento.

Agrosmart (Itajubá, MG)

https://www.agrosmart com.br/

A Agrosmart utiliza os conceitos de cultivo inteligente e internet das coisas para proporcionar uma economia de até 60% no uso de água e energia na irrigação de plantações. A plataforma monitora, por meio de sensores no campo, mais de 10 variáveis ambientais e gera recomendações ao agricultor em relação à irrigação, doenças e pragas. Com o auxílio de um aplicativo, o produtor monitora o plantio e acessa as informações em qualquer lugar. A startup já recebeu premiação do Call to Innovation e participou do programa “Global Solutions Program”, na Singularity University, no Vale do Silício. Em 2016, foi convidada pela NASA para um programa de transferência de tecnologia e foi selecionada pelo Google para participar do programa Launchpad Accelerator.