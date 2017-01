Cinematerna com meia entrada

Cinépolis: sessões para as mamães com bebês (foto: Divulgação)

As mamães de Curitiba no pós-parto que querem curtir um cinema com seus bebês não podem perder a promoção de meia entrada na sessão CineMaterna que acontece nhoje no Cinépolis VIP do Pátio Batel. O filme em exibição está sendo escolhido por meio de enquete, pelas próprias mães, no site da Associação CineMaterna — www.cinematerna.org.br.



As sessões CineMaterna são especialmente preparadas para levar conforto e facilidades às mães e seus bebês. Dentro das salas de exibição há trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos — que podem ser usados gratuitamente —, bem como um ‘estacionamento’ improvisado de carrinhos de bebês. A sala é levemente iluminada, com som e ar condicionado suaves; e ainda conta com um tapete emborrachado para os pequenos que já andam e engatinham. Mães voluntárias recepcionam o público e dão assistência em caso de necessidade.



Os ingressos podem ser adquiridos na hora, na própria bilheteria do Cinépolis do Pátio Batel. Não é preciso reservar lugares. Pais e acompanhantes também são muito bem-vindos.



Sucesso em 47 cidades de 18 estados do país, o CineMaterna — que é patrocinado por Natura Mamãe e Bebê — já levou mais de 360 mil pessoas, entre adultos e bebês, às quase cinco mil sessões que já realizou.



Para conhecer a iniciativa, conferir as sessões e se cadastrar para a escolha dos filmes, basta acessar: www.cinemater na.org.br.

SERVIÇO

Sessão CineMaterna

Data: 12 de janeiro de 2017 (quinta-feira)

Horário: 14 horas

Local: Cinépolis VIP do shopping Pátio Batel

End: Av. do Batel, 1868 - Batel, Curitiba

Filme: em votação