No canal Eu Fico Loko, o youtuber Christian Figueiredo nunca teve medo de expor os seus problemas na juventude e na adolescência, incluindo o bullying sofrido na escola e as dificuldades do primeiro beijo.



A biografia Eu Fico Loko, que chega aos cinemas, não poderia ser diferente: Christian é visto como um "perdedor" que encontra a sua voz através das redes sociais.



Dirigido por Bruno Garotti e produzido por Julio Uchôa, Eu Fico Loko, inspirado na obra homônima publicada pela Novo Conceito, conta essa história, que podia ser a de muitos jovens — com a diferença de que Christian se tornou um sucesso ao gravar as suas confissões em vídeo para a internet. Cauã Gonçalves Pereira (Christian com 10 anos) e Filipe Bragança (Christian com 15 anos) interpretam o protagonista em duas fases diferentes. O próprio Christian, aos 22 anos, entra em cena para narrar a sua história.



Com distribuição da Paris Filmes e da Universal Pictures, o filme tem o próprio canal do youtuber como forte plataforma de divulgação.