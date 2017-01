Quem interage no Facebook vive mais tempo, diz estudo

Não sai do Facebook? Tem centenas de amigos no mundo virtual?Gosta de escolher as baladas e showsnas redes sociais?Você está na lista dos que tem chance de viver mais, segundo estudo da Universidade da Califórnia, desenvolvido em parceria com o próprio Facebook e com a Universidade de Yale. A pesquisa diz que quem tem vínculos sociais mais fortes, vive mais. "Interagir online parece ser saudável quando a atividade on-line complementa as interações off-line", diz William Hobs, um dos autores da pesquisa.

No estudo, os pesquisadores compararam perfis de usuários californianos do Facebook com registros vitais do Departamento de Saúde Pública da Califórnia. Eles estudaram, então, contagens de atividade on-line ao longo de seis meses, comparando a atividade daqueles que ainda vivem com aqueles que morreram. Os perfis analisados foram de nascidos entre 1945 e 1989, e as comparações foram feitas entre pessoas de idade e sexo semelhantes.

A primeira descoberta foi de que aqueles que estão no Facebook vivem mais do que aqueles que não estão. Em um determinado ano, o usuário médio da rede social é cerca de 12% menos propenso a morrer do que alguém que não usa o site --fatores econômicos e sociais, no entanto, para os pesquisadores, podem influir neste recorte do estudo.

O número de amigos, o número de fotos, o número de postagens no mural e o número de mensagens enviadas foram fatores analisados e comparados com a longevidade dos usuários.

Twitter é processado

As famílias de três americanos mortos em ataques terroristas pelo grupo que se autoproclama Estado Islâmico (ISIS) estão processando o Twitter, alegando que a rede social oferece suporte para o grupo e atua como uma “poderosa arma para o terrorismo”. O processo foi entregue no último final de semana no tribunal federal em Nova York em nome dos familiares de três cidadãos americanos, que foram mortos em atentados no dia 22 de março, de 2016, no ataque em Bruxelas, e no dia 13 de novembro, 2015, nos ataques em Paris. Ao menos, 32 pessoas morreram no ataque em Bruxelas e 130 nos ataques em Paris.

Biblioteca de Apps

Transferência de arquivo

Shoot é um novo app do BitTorrent que te permite enviar arquivos diretamente a outros dispositivos de uma maneira muito simples. A tela inicial te dá duas opções — enviar e receber. Se você quer enviar algo, deve selecionar os arquivos e, ao concluir, aparecerá um código QR na tela. Basta, então, que as pessoas que desejarem receber esses arquivos escaneem o código QR.

Bizarrice na rede

Amasse a cara

Vamos todos distorcer os rostos apertando a cara em um porta de vidro/. Sim, isso virou mais que um meme, mas um ensaio de fotos na internet. Veja mais no toxel.com.br