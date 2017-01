Michael Fassbender é o personagem principal de Assassin’s Creed, que traz a história do jogo para o cinema (foto: Divulgação)

Uma coisa é certa: Assassin's Creed, o filme, será bem diferente de Assassin's Creed, o game. O filme estreia hoje nos cinemas e desperta muitas curiosidades dos fãs do jogo. “Conversamos com a Ubisoft [empresa responsável pelo jogo], porque a gente queria fazer algo original em relação aos games”, confirmou Michael Fassbender, ao lado do diretor Justin Kurzel.



Não à toa, na adaptação, ele interpreta Callum Lynch, personagem criado especialmente para essa estreia nos cinemas, que, como objeto de estudo da cientista Sofia Rikkin (Marion Cotillard), vai entrar em contato com antepassados para chegar à “Maçã” — artefato que conteria em seu interior a “origem da violência”. “A ideia de uma memória genética foi o que mais me interessou no projeto. [O ‘fruto’] É como uma ‘DeLorean’ da memória genética”, contextualizou, citando como referência o famoso carro de De Volta para o Futuro, que permite viajar no tempo.



Na narrativa de Assassin’s, esse deslocamento temporal permite que Cal seja jogado de volta para o século XV, quando “incorpora” o ancestral Aguilar, durante o período da Inquisição Espanhola. “São dois papéis bem distintos. Aguilar é como um personagem de western, que mal fala. Cal é o oposto, um tipo egoísta”.



É claro que os elementos-base do game estão lá: o conflito central entre os Templários (que desejam um mundo subjugado) e o Credo de Assassinos (protetores do conhecimento embutido na “Maçã”); o “fruto”, em si; a máquina de realidade virtual “Animus”; e, claro, o “Salto da Fé”. Fassbender também não descartou, no evento, que personagens conhecidos da franquia possam ser “escalados” para eventuais sequências no cinema. A função dupla como ator, no entanto, o experiente intérprete tirou de letra. “Produzir foi o grande desafio desse filme. Encontrar o diretor ideal, o elenco, os roteiristas”, disse ele, que estreia na função. E olha que não foram poucos os autores do texto. O resultado final, em contrapartida, é para lá de satisfatório — pode saltar com fé.



O filme já estreou nos cinemas norte­americanos. Por enquanto, não agradou os críticos e tem apenas 16% de aprovação dos especialistas no site Rotten Tomatoes. Mas o público até que está gostando do longa, que tem 60% de aprovação e média 3,5/5 com mais de 48 mil avaliações. No IMDB, Assassin's Creed está com a média de 6,6/10 após mais de 21 mil avaliações de pessoas que já assistiram ao filme.

O Assassin's Creed é uma série de jogos eletrônicos de ação-aventura criada pela Ubisoft. A série consiste atualmente em nove jogos principais, além de outros jogos secundários. Os jogos já foram lançados para várias plataformas incluindo PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS X, Nintendo DS, PlayStation Portable, PlayStation Vita, iOS, HP webOS,[1] Android, Nokia, Symbian, Windows Phone e Wii U. Os jogos principais foram na sua maior parte produzidos pelo estúdio Ubisoft Montreal com a colaboração do Ubisoft Annecy para o multijogador. Os portáteis já foram produzidos pela Gameloft e Gryptonite Studios com trabalho adicional do Ubisoft Montreal. Para além dos jogos Assassin's Creed já foi adaptada para os mais variados média como livros, banda desenhada, e filmes. A premissa central dos jogos Assassin's Creed envolve-se a partir da rivalidade entre duas sociedades secretas ancestrais: os Assassinos e os Templários, e a sua relação indirecta com uma espécie que viveu antes dos humanos, cuja sociedade foi destruída por uma gigantesca tempestade solar. A ordem cronológica dos jogos começa em 2012. Figuras históricas estão bastante presentes na série, devido a esta se basear em acontecimentos reais em lugares existentes, essas figuras servem de apoio para Ordem dos Assassinos ou para Ordem dos Templários.