Festa na Paulicéia Desvairada

Da Pinacoteca ate o Museu do Futebol, a capital paulista vai comemorar seu aniversario em grande estilo (foto: Isabella Matheus) Da Pinacoteca ate o Museu do Futebol, a capital paulista vai comemorar seu aniversario em grande estilo (foto: Marcos Lopes)

Para quem está em São Paulo curtindo o restante das férias de janeiro, o Governo do Estado de São Paulo preparou uma programação especial em suas instituições culturais para celebrar o aniversário da metrópole, comemorado em 25 de janeiro (quarta-feira). São oficinas, exposições, gastronomia, música e sessões de cinema, em diversos pontos da cidade, para todas as idades, preparadas especialmente para comemorar a data.



O Museu da Casa Brasileira irá realizar Oficina de Calçadas, com a artista Mirthes dos Santos Pinto, que criou o modelo paulistano em branco e preto que forma o mapa do Estado de São Paulo. Os participantes serão convidados no dia 25, às 14h30, a elaborarem um modelo com peças de MDF, e o projeto escolhido por votação será produzido em ladrilho hidráulico. Para participar, basta fazer uma inscrição pelo e-mail agendamento@mcb.org.br. Classificação a partir de 7 anos, acompanhado pelo responsável, com entrada gratuita.



Já o Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) terá mais uma edição do Conexão Cultural São Paulo, no dia 25, das 12h00 às 20h00. O evento traz exposições, arte urbana, música e gastronomia para celebrar o aniversário da cidade, em diversos espaços do Museu, com entrada gratuita.



O Sampoemas, na Casa das Rosas, contará com exibição única do filme São Paulo, Simphonia da Metrópole, de Adalberto Kemeny e Rudolf Rex Lustig, às 20h00. Realizado em 1929, a obra mostra um dia na cidade, do nascer ao pôr do sol. A atividade será no jardim do museu, onde o maestro e compositor Livio Tragtenberg executará ao vivo a trilha musical que compôs para o filme.



Antes desse programa, às 17h00, acontecerá o lançamento do livro Antologia TranSPassar (Editora Sesi), organizado por Carlos Felipe Moisés e Victor Del Franco, que incluirá leituras de poemas sobre as ruas da cidade e depoimentos dos poetas participantes. Gratuito.



A Casa Guilherme de Almeida, exibe no dia 25, às 15h00, na sala Cinematographos, o longa Jogo Duro, de Ugo Giorgetti, cujo cenário central é o bairro do Pacaembu. O diretor do filme também fará um bate-papo com o público sobre a realização da obra. Gratuito.



No Museu do Futebol, no dia 25, às 14h00, haverá a contação de história São Paulo de Todos, mostrando a música, gastronomia, expressões e o futebol, que formam as várias faces e contrastes da cidade. A atividade acontece na Sala Grande Área. O ingresso custa R$10 (inteira) e R$5 (meia).



Já o Museu de Arte Sacra de São Paulo irá construir uma horta comunitária no jardim do espaço, convidando o público a se apropriar do museu e refletir sobre novas formas de construção da cidade a partir do desenvolvimento sustentável, nos dias 25 e 28, às 15h00. O visitante também pode conferir a exposição fotográfica Filhos de Deus, que exibe 22 registros do artista Daniel Taveira, que revela o mundo com diversas faces, raças, culturas, crenças, orientações sexuais, cores e status sociais, mostrando que todos são iguais. O ingresso custa R$6 (inteira) e R$3 (meia).



O Memorial da Resistência está com a mostra Carta Aberta — correspondência na prisão em exibição. Ela apresenta, por meio de cartas, como foi a comunicação entre os presos políticos e seus familiares e amigos, nos anos de repressão militar no Brasil. O espaço também fará uma contação de história O edifício e suas memórias, no dia 25, às 11h00. Gratuito.



No Museu da Imigração, o público poderá participar da visita fotográfica, no dia 25, das 11h00 às 12h30, captando diversos ângulos da antiga Hospedaria de Imigrantes e refletindo sobre passado, história e fotografia, utilizando o próprio equipamento (smartphones ou câmeras fotográficas). A atividade é para crianças a partir de 12 anos. No mesmo dia, às 15h00, haverá a apresentação teatral Pequenas Histórias, que propõe a realização de seis monólogos compilados em uma única apresentação comemorativa, usando diferentes ambientes do Museu como Cenário. O ingresso custa R$6 (inteira) e R$3 (meia).



A Biblioteca de São Paulo terá música no dia 25, a partir das 14h00. O cantor e violeiro Passoca apresentará seu show Breve História da Música Caipira, onde interpreta clássicos do mundo da viola intercalando com “causos” e curiosidades sobre a vida de artistas que construíram a história da música caipira. A apresentação terá participação do percussionista Noel Bastos. Às 16h00, a contadora de histórias Kiara Terra apresentará São Paulo: A Cidade das Histórias Encontradas. As atrações são gratuitas e para participar basta comparecer com 30 minutos de antecedência.



Para fechar a programação, a Oficina Cultural Casa Mário de Andrade receberá o show Cronistas da Cidade com o grupo Dani Mattos & Toque de Bambas. A partir das 11h00, do dia 25 de janeiro, o grupo homenageará em verso, prosa e muito samba a cidade de São Paulo, por meio das composições de Adoniran Barbosa, Paulo Vanzolini e Germano Mathias. No repertório, clássicos como Samba no Bixiga, Luz da Light/Acende o Candeeiro, Samba Italiano, entre outros. Para mais informações e atividades em outros espaços, acesse o site www.estadodacultura.sp.gov.br.

NOTA

Dose dupla no Mabu

Para quem pretender visitar a capital paranaense, no primeiro mês de 2017, o Mabu Curitiba Business oferece uma novidade: quarto duplo com valor de quarto individual. As diárias especiais, a partir de R$ 157,80 por apartamento, são válidas para janeiro, de segunda a sexta-feira, na categoria premium, com café da manhã no restaurante incluso. Incidem-se na diária 5% de ISS e 10% de taxa de serviço. O hotel, localizado no Centro de Curitiba, oferece fácil acesso a qualquer ponto da capital para quem vem a negócios ou a lazer. A promoção é válida para reservas realizadas pelo site www.hoteismabu.com.br.

