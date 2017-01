Ex-prefeito é preso por extorsão

O ex-prefeito de Jundiaí do Sul (Norte Pioneiro), foi preso na terça-feira, suspeito de extorsão contra um empresário – fazendeiro – da região. A prisão aconteceu através de um mandado de prisão preventiva – por prazo indeterminado – numa chácara em Jundiaí. O caso está com a Delegacia de Ribeirão do Pinhal.

As investigações iniciaram há um mês após o administrador da fazenda entrar em contato com o ex-prefeito a fim de questioná-lo sobre o procedimento de cadastro como produtor rural. Na prefeitura, o administrador foi atendido pelo gestor que na sequencia da conversa entrou no assunto de invasão, onde disse que a fazenda de sua administração seria invadida por 700 famílias, mas que se ele quisesse resolver de outra forma eles conseguiram que as famílias não invadissem a propriedade”, afirmou a delegada Lucy Aquino Santiago. “Os valores solicitados chegavam a R$ 200 mil, mas como o fazendeiro não deu nenhuma resposta, ele baixou o valor, até chegar em R$ 50 mil, porém o empresário não pagou nenhuma quantia e procurou a delegacia”, explicou.