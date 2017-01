Petista cobra desculpas

Em meio ao encontro estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Salvador, na Bahia, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi aclamado como candidato à presidência da República, o petista afirmou que espera desculpas daqueles que o acusam por crimes de corrupção.

“A única coisa que eu peço a Deus é que essas pessoas, quando chegarem a conclusão de que não têm nada contra mim, eu só quero que eles peçam desculpas”, afirmou Lula, a uma plateia de agricultores e militantes do PT que usavam bonés com a inscrição “Estamos com Lula”.

O ex-presidente afirmou que o ódio construído contra seu governo está prejudicando o Brasil. “Não é possível que o ódio que eles têm de mim faça com que eles prejudiquem o País”, afirmou.