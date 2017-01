Novas regras para denúncias abrem polêmica

Deputados divergiram ontem sobre a decisão de desembargadores da 4.ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) que aprovaram súmulas autorizando abertura de procedimentos investigatórios com base em denúncia anônima e a renovação sucessiva de interceptação telefônica. Ex-presidente da comissão que analisou o pacote das medidas de combate à corrupção, o deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA) concordou com parte da súmula. Para Passarinho, é positiva a renovação das escutas legais porque em investigações grandes é necessário a continuidade do uso das interceptações.

“Com uma Lava Jato, por exemplo, o tempo de autorização não é suficiente”, comentou. Passarinho lembrou que a renovação de escutas também chegou a ser discutido na comissão, mas o assunto não prosperou porque o item não veio no pacote proposto pelo Ministério Público e não foi incluído para não criar mais atrito entre os deputados.