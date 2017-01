Trump admite interferência da Rússia

Estados Unidos — A pouco mais de uma semana de sua posse como novo presidente dos Estados Unidos, o bilionário Donald Trump admitiu, ontem, pela primeira vez, que a Rússia está por trás da invasão dos computadores do Comitê Eleitoral do Partido Democrata por “hackers”, durante a campanha presidencial. Ele também afirmou que pretende iniciar imediatamente a construção de um muro separando o México dos EUA e que o país vizinho vai “reembolsar” os custos com a obra. “Eu não quero esperar um ano e meio até que eu faça o meu acordo com o México”, disse, ao comentar sobre a possível data do reembolso, explicando que o pagamento será feito provavelmente através de um “imposto” e não pela quitação em dinheiro. Um momento de tensão, durante a entrevista, foi quando Trump se negou a responder à pergunta de um jornalista da rede de televisão CNN. “Sua organização é terrível. Quieto. Calma. Não seja rude”, disse Trump ao repórter. O magnata considerou um “absurdo” as alegações, segundo ele infundadas, de que a Rússia tem informações pessoais e financeiras comprometedoras sobre ele.

Dossiê

Estados Unidos — O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começou sua esperada entrevista coletiva ontem afirmando que queria agradecer alguns veículos de imprensa por não publicarem o suposto relatório russo com informações comprometedoras sobre ele. “É tudo notícia falsa”, disse ele ao responder a primeira pergunta sobre a interferência de Moscou nas eleições. Trump ressaltou que o relatório não deveria ser publicado. Antes de Trump começar a falar, seu assessor principal, Sean Spicer, classificou o relatório como “falso”.

Coalizão

Islândia — O Partido Independência, de centro-direita, conseguiu ontem formar uma coalizão de governo na Islândia, com as siglas menores Reforma e Futuro Brilhante. Com isso, o país superou um impasse de quase três meses após uma eleição que não teve um vencedor claro. Juntos, os três partidos controlarão 32 das 63 cadeiras do Parlamento, uma maioria mínima. O líder do Partido Independência, Bjarni Benediktsson, foi nomeado primeiro-ministro. O líder do Reforma, Benedikt Johannesson, será o ministro das Finanças.

Despedida

Estados Unidos — Faltando dez dias para deixar a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encerrou seu discurso de despedida nesta noite em Chicago com a clássica frase que marcou sua primeira campanha eleitoral: “Sim, nós podemos”. O dirigente ainda complementou com a frase “sim, nós fizemos” para falar dos avanços que ocorreram nos últimos 8 anos. “Em dez dias, o mundo testemunhará uma marca distintiva de nossa democracia: a transferência pacífica do poder de um presidente livremente eleito para o próximo”, afirmou.

Imigração

Alemanha — O Ministério do Interior da Alemanha disse ontem que cerca de 280 mil novos requerentes de asilo chegaram ao país no ano passado, número bem abaixo do registrado em 2015, quando 890 mil requerentes de asilo chegaram ao país. As chegadas declinaram acentuadamente diante do encerramento da rota dos imigrantes em março e o subsequente acordo entre a União Europeia e a Turquia no sentido de reduzir o fluxo através do Mar Egeu para a Turquia. Os pedidos de asilo têm ficado muito aquém das chegadas, segundo o governo.