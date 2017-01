Brasil é território de alta complexidades e oportunidades grandes

Nasci na Patagônia (ARG) e em 2001, me mudei para Londres (ING) para estudar, queria conhecer uma das maiores cidades do mundo, país desenvolvido e grande economia. Naquele momento encontrei um país cheio de culturas e idiomas, me aventurei em alguns empregos mais simples para pagar a faculdade e após algum tempo dentro da universidade de Southampton consegui entrar na J.P.Morgan, um dos maiores bancos de investimento do mundo. Naquele momento, me vi conhecendo diversos mercados e estimulando meu desejo de empreender, mas via que em Londres, mesmo com todo o cenário favorável para a população, ser empreendedor não era tão simples assim.

Na capital inglesa, assim como em muitos países da Europa, os problemas são solucionados de forma muito rápida e toda oportunidade que surge logo é preenchida por diversos concorrentes, o que dificultava a busca por investimentos e o crescimento dentro do segmento. Por este motivo comecei a olhar para outros mercados, ver outros países e a América do Sul me parecia o mais promissor. Larguei meu emprego após 7 anos e após um período no Chile, onde estudei alguns projetos e até iniciei uma empresa, me mudei para o Brasil, o paraíso para empreendedores que, assim como eu, buscam uma mudança grande na sociedade.

Aqui nós temos um país de dimensões continentais e com problemas proporcionalmente grandes, o que amplia o mercado de soluções e o impacto que elas podem ter dentro da vida das pessoas. Meus olhos brilharam ao perceber como eu poderia ser o início de uma revolução através da tecnologia. Como já tinha uma paixão pelo mercado de logística, apenas juntei essas duas coisas: um mercado tradicional, mas com pouca presença tecnológica, com possibilidades digitais já existentes e que poderiam otimizar os processos.

O Brasil é tão singular que suas condições únicas criam um escudo que evita até a concorrência internacional, pois o estudo sobre o mercado precisa ser muito abrangente, ampliando o prazo de elaboração e de execução. O ponto favorável para a Europa ou outros países é facilidade que os empreendedores possuem para iniciar seus negócios, a alta burocracia que temos em terras tupiniquins dificulta a entrada de muitos empreendedores.

O Brasil, mesmo em um momento econômico conturbado, ainda é um território muito positivo para empreendedores que buscam mudar situações já fixadas. Ter como foco um mercado que impacte diretamente e de forma intensa na vida das pessoas é algo muito importante, é gratificante ver que um novo modo de consumo é criado com uma tecnologia nova todos os dias.



Federico Vega é CEO da CargoX