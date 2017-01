Seleção masculina de handebol é derrotada na estreia do Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois do inédito sétimo lugar na Olimpíada do Rio, em 2016, o handebol masculino do Brasil estreou com derrota, nesta quarta-feira (11), no Mundial da França, diante dos donos da casa, em Paris. Na estreia do técnico Washington Nunes, 54, que substituiu o espanhol Jordi Ribera, a equipe foi amplamente dominada e derrotada pelos anfitriões por 31 a 16, em partida do Grupo A. Nunes já ocupou o cargo entre 2008 e 2009 e foi o auxiliar de Ribera a partir de 2013, quando participou do trabalho que elevou o patamar de competitividade da seleção no cenário mundial. O Brasil volta à quadra no sábado (14), quando enfrenta a Polônia.