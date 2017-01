Oficina Verde 2017 começa com roda de conversa sobre Permacultura

(foto: SMCS)

Com uma roda de conversa sobre Permacultura, a Prefeitura de Curitiba abre na sexta-feira (13) a edição 2017 da Oficina Verde, evento que tradicionalmente dá início às atividades do programa de conscientização ambiental Nós e o Meio Ambiente. A roda de conversa será coordenada pelo biólogo Rafael de Rivera, na Capela Santa Maria, no Centro, com início às 14h.

Permacultura tem como proposta criar comunidades humanas ambientalmente sustentáveis, por meio de sistemas que integram plantas, animais, água (uso, reuso e tratamento), edificações (bioconstruções), energias renováveis e saneamento ambiental. O biólogo Rafael de Rivera, condutor da roda de conversa, é especialista em Permacultura e em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável.

Sensibilização

O Programa Nós e o Meio Ambiente é uma ação permanente da Prefeitura de Curitiba para sensibilizar a população sobre a necessidade da contribuição de todos para diminuir os aspectos negativos do impacto ambiental.

As atividades são organizadas em formato de módulos e realizadas ao longo do ano, em equipamentos públicos municipais.

A programação inclui palestras, aulas práticas, visitas orientadas a locais onde se desenvolvem ações para preservação ambiental e, também, exibição de filmes e documentários.

Entre os temas tratados estão lixo, reciclagem, mudanças climáticas, sustentabilidade, agricultura orgânica, horta urbana, construções sustentáveis, alimentação saudável. Os módulos são orientados por profissionais da área ambiental, que participam como voluntários.

Nós e o Meio Ambiente é uma iniciativa da Fundação Cultural de Curitiba, através da Coordenação de Regionais, em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e conta com o apoio Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac) e do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap)”.

Programação

A edição 2017 da Oficina Verde prossegue nos próximos dias, sempre na Capela Santa Maria, com a seguinte programação:

16/01, às 18 horas, apresentação da obra musical contemporânea O Lixo na Sociedade Moral, composta pela violoncelista e maestrina Rafaele Andrade. No local será realizada, ainda, a feira de trocas Desapegue, com exposição de objetos úteis, que devem ser levados pelos participantes;

19/01, às 14h, sessão e debate sobre o filme Fracking e Mudanças Climáticas;

20/01, às 14h, Oficina de Microjardinagem para crianças e adultos, com Iracema Bernardes e Renê Skaraboto; 17h e 18h, aulas de Yoga com Consciência Corporal, com Áurea Silva;

23/01- Oficina de Ervas Aromáticas, Temperos e Hortaliças, com o Mago Jardineiro, às 14h (para crianças) e 16h (para adultos);

24/01, às 14h, Oficina do Cidadão ECOresponsável – Como ser Lixo Zero no Dia a Dia?, com Juliana Silva e Katiani Louise; às 16h - Oficina Construção de Ações para Cuidar do Meio Ambiente, com Betti Marlene Wetzel;

25/01, às 14h, Oficina para Confecção de Bolsas ou Sacolas Reutilizáveis, Com Tecidos Provenientes de Sombrinhas Danificadas, sob orientação de Marisa Nicolak.

26/01, às 14h, Oficina de Confecção de Recheios de Almofadas e Acolchoados, Reutilizando Isopor, com Cremildes Ferreira Bahr;

17/01, às 14h, Compostagem Doméstica: do Lixo ao Adubo, com Flávia de Sá Sotto Maior.

A participação, para qualquer evento da programação, é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cursosfcc@fcc.curitiba.pr.gov.br ou no local da oficina, antes do início das atividades.

A Capela Santa Maria fica na Rua Conselheiro Laurindo, 273, no Centro.