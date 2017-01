Novo Chevrolet Tracker chega repaginado

O Tracker tem duas opções de acabamento, LT e LTZ (foto: Divulgação)

A Chevrolet está trazendo para o mercado brasileiro o Novo Tracker, o primeiro SUV urbano compacto equipado com motor turbo Flex, transmissão automática e sistema de conectividade total.



O Novo Tracker caracteriza-se pelas mudanças visuais e de acabamento que deixam mais sofisticado, mudando tudo em relação a geração anterior. O modelo passa a oferecer itens adicionais de segurança e comodidade. Presente também o alerta de ponto cego, para a câmera de ré com alerta de movimentação traseira e para o sistema de partida da ignição por botão, com chave presencial.



Outra novidade é a adoção da direção elétrica progressiva e de uma nova calibragem para a suspensão. O Novo Tracker é ofertado em duas versões de acabamento: LT e LTZ, sempre com o motor turbo Flex de até 153 cavalos, transmissão automática de seis marchas, sistema Stop/Start, telemática OnStar, multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, entre outros itens de conforto e conveniência. O carro ganhou o sistema Stop/Start, que desliga o motor temporariamente em pardas, ficando até 15% mais econômico. O Novo Tracker também está mais equipado e tecnológico. Destaque para seu sistema de conectividade total único no segmento que soma o multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay à tecnologia OnStar. Por meio dela, pode-se comandar diversas funções do veículo por meio do smartphone, ter acesso a serviços de segurança, concierge, emergência e navegação. O modelo já oferece o Diagnóstico Avançado, que permite ao usuário fazer um check-up dos principais sistemas do veículo de maneira remota. O Novo Tracker é ofertado em duas opções de acabamento, LT e LTZ, sempre equipadas com motor turbo e transmissão automática AT6 com a função Active Select, que permite trocas no modo manual.



Preços vão de R$ 79.990 na versão de entrada LT, até R$ 89.990 na de topo LTZ, ou R$ 92.990 para a LTZ com opcional de seis air-bags.