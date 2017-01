Risco de greve parcial dos ônibus na RMC paira no ar

O risco parcial de greve de motoristas e cobradores de ônibus ainda paira no ar curitibano. É que os trabalhadores de duas empresas ainda não receberam o pagamento integral do salário de dezembro. No caso da Viação CCD, a maioria dos funcionários já havia recebido o vencimento, mas alguns ainda aguardavam na noite de ontem o dinheiro cair na conta. Já na Tamandaré Filial, o prazo é para que o dinheiro caia na conta dos trabalhadores até às 23h50 de hoje.

Na terça, dois mil trabalhadores de três empresas, além das citadas, a Viação São José Filia, cruzaram os braços em protesto ao atraso dos pagamentos que deveriam ter sido pagos até o último dia 5. Na ocasião, foram realizadas assembleias em frente das garagens das empresas, resultando na aprovação de um indicativo de greve que vence amanhã. Isso significa que se o dinheiro não cair na conta, os trabalhadores entrarão em estado de greve.

Há pelo menos quatro meses a situação vem se arrastando, com trabalhadores sofrendo com atrasos salariais. As empresas do transporte coletivo alegam atrasos nos repasses da URBS. A Prefeiutura, no entanto, reitera que está com todos os respasses em dia.

Diante de tal impase, po o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) encaminhou um ofício solicitando uma audiência com o prefeito Rafael Greca para tratar do assunto.

Para complicar ainda mais a situação, dia 1º de fevereiro é a data-base de motoristas e cobradores, o que deve pressionar ainda mais as empresas e também a tarifa (tanto a técnica como a cobrada dos usuários do sistema). No ano passado, a Prefeitura de Curitiba se antecipou às negociações e anunciou o reajuste da tarifa (o último deles) em 29 de janeiro. O salário dos trabalhadores representa quase 50% da tarifa-técnica.