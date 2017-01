Encontro de Juntas Comerciais será em maio

O primeiro Encontro Nacional de Juntas Comerciais (Enaj) de 2017 acontecerá em maio, mas a pauta das reuniões e os detalhes técnicos do evento estão sendo acertados desde já. O presidente da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), Ardisson Akel, recebeu ontem a diretoria da Junta Comercial do Rio Grande do Sul (Jucergs) para definir os detalhes do evento, que será em Porto Alegre.

Como também preside a Anprej (Associação Nacional de Juntas Comerciais), Akel tem como atribuição acompanhar e assessorar a realização de todos os eventos da entidade.

De acordo com o presidente da Jucepar, o encontro foi delineado ontem e deverá abordar desde o projeto do Novo Código Comercial e a nova legislação especifica do registro empresarial, até questões sobre a estrutura administrativa das Juntas Comerciais.

Akel destaca, ainda, a importância de eventos como o Enaj. “A intenção é que os representantes de todas as Juntas Comerciais do país possam debater as melhorias necessárias para o registro empresarial no país e aprimorar cada vez mais os serviços prestados aos empresários, contadores e a sociedade como um todo”.

Para o presidente da Jucergs, Paulo Roberto Kopschina, a realização do Enaj no Rio Grande do Sul tem um significado especial, pois neste ano a Junta Comercial do Estado completa 140 anos. A reunião em Curitiba, segundo ele, foi fundamental. “Hoje saímos daqui com o evento estruturado”.