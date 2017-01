Frente fria deixa temperaturas mais amenas no Paraná

O calor do últimos dias tem surpreendido muitos curitibanos. Ontem o dia amanheceu com 19 graus mas à tarde, os termômetros chegaram próximos dos 30 graus. Segundo os dados do Simepar, às 19 horas, a temperatura estava na casa dos 21 graus. Hoje, uma frente fria se aproxima do estado deixando as temperaturas mais amenas. Curitiba fica entre 19 e 26 graus e no litoral, faz entrer 21 e 29 graus.

Mas nem as pessoas que gostam de calor teriam gostado da sensação térmica registrada na última terça-feira, em Antonina, no Litoral do estado. A região que tem registrado as temperaturas mais altas da temporada até agora, teve uma sensação térmica de 57,4 graus, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Em2015, a cidade registrou uma sensação térmica de 58,6 graus.

Os termômetros marcavam 38 graus às 13h30 e segundo o Simepar, quanto maior a temperatura e a umidade relativa do ar, maior é a sensação térmica. É possível comparar o registro com as sensações térmicas do deserto do Saara, por exemplo, onde a temperatura térmica passa dos 50 graus. Ontem, o Simepar registrou uma temperatura de 35°C, em Antonina, mas não informou a sensação térmica.