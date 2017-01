Camerata leva música aos hospitais de Curitiba

Camerata Antiqua de Curitiba, em apresentação no Hospital de Clínicas (foto: Franklin de Freitas)

A Camerata Antiqua de Curitiba fez nesta quarta-feira (11) uma apresentação no Hospital de Clínicas. A apresentação integra o programa Música pela Vida e foi a primeira de uma série que se encerra nesta sexta-feira, 13. As apresentações são gratuitas e abertas ao público.

Nesta quinta-feira (12) é a vez dos internos do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã receberem a Camerata às 10h30. Nesta sexta (13), às 10h, a apresentação acontece no Hospital Zilda Arns. A regência é da maestrina do Coro da Camerata, Mara Campos.

A coordenadora de Música Erudita da Camerata, Janete Andrade, conta que o repertório traz obras clássicas populares. “São composições de Dorival Caymmi, Heitor Villa-Lobos, Palavra Cantada, Jorge Drexler”, disse Janete.

Esses concertos sociais aproximam a população da Camerata Antíqua e a ideia, segundo Janete, é ampliar as apresentações. “Esse ano vamos levar nossos projetos para Secretaria da Educação e igrejas”, conta ela.

A ideia é compartilhar a experiência musical da Camerata em apresentações com um repertório vivo e alegre em diversos hospitais, asilos, creches e escolas de educação especial.