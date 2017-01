Policiais à paisana viram alvo de assalto

Dois casos policiais um tanto inusitados agitara Curitiba ontem. O primeiro foi registrado no bairro Pinheirinho, região sul da cidade, no período da manhã. Criminosos avistaram duas mulheres “indefesas” andando pela rua e resolveram abordá-las. Não imaginavam, porém, que elas eram duas policiais militares, que estavam de folga e à paisana.

As mulheres reagiram a abordagem e acabaram ferindo um dos suspeitos, que foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Com ele foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Além disso, já havia um mandado de prisão em aberto contra o rapaz.

Já o outro caso foi desvendado pelos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com o delegado Fabio Amaro, tudo começou quando o suspeito, que tem 22 anos, assassinou um outro jovem conhecido por Dodô, pertencente de um grupo criminoso. Os amigos do morto descobriram quem seria o atirador e para se vingar mataram o pai e o irmão do suspeito, idetificado poir André.

Em reação à morte dos familiares, André iniciou uma caçada na busca pelos assassinos. Acabou matando um homem de 27 anos e tentou matar outro de 23, que sobreviveu. Foi preso, mas nenhum dos mortos, porém, são os assassinos de seus familiares.