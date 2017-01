Atriz relata estupro que sofreu do ex-namorado e rebate críticas

A atriz Gisele Itié, que interpretou a personagem Zípora na novela Os Dez Mandamentos (Record), detalhou o estupro que sofreu quando tinha 17 anos de idade. A primeira vez que ela tinha revelado o abuso que sofreu na adolescência foi no fim de 2016, quando havia gravado um vídeo para a campanha Nenhuma a Menos. Agora, em depoimento à revista Glamour, publicado nesta terça-feira (10), Itié lembrou do caso. Ela lembrou que na época viajou com o namorado 15 anos mais velho — chamado por ela apenas de X — e disse que ele colocou alguma substância na bebida dela e a estuprou enquanto dormia. Pedi um suco de laranja com bastante gelo no bar. Fui ao banheiro. Voltei. Bebi. Fim. X me desejou boa noite e me chamou de Cinderela", declarou. "Acordei. Olhei para o lado, e lá estava ele, dormindo. Olhei melhor e o vi nu. Susto. Me olhei. Nua. O chão forrado de garrafas vazias. Eu forrada de amnésia. Foi difícil sentar. Então vi o que eu já imaginava. Perdi a virgindade. Me perdi", detalhou. Ontem, a atriz ainda recebeu críticas que culpavam o comportamento que ela teve com o ex-namorado e dizendo que ela provocou o abuso sofrido. Ela respondeu em um post no Instagram. "Quando leio comentários de mulheres julgando o abuso que sofri e/ou a violência que a mulher sofre todos os dias... E julgando como? Reagindo com insensibilidade e indiferença e acreditando que a vítima 'ajuda' para que o agressor seja violento. Bem, é muito frustrante perceber esse tipo de reação ainda mais de mulheres", completou.

Joseph Fiennes faz papel de Michael Jackson e é criticado

O trailer de Elizabeth, Michael and Marlon foi alvo de críticas por conta da caracterização do ator Joseph Fiennes (Shakespeare Apaixonado) como Michael Jackson, o astro americano morto no ano de 2009. O filme foi produzido para a televisão pelo canal britânico Sky Arts. A escolha do ator já havido sido rejeitada por ser branco interpretando um cantor negro. Na história, o canal concebeu uma "road trip" entre Michael Jackson, Elizabeth Taylor e Marlon Brando. O episódio reunirá os três ícones da cultura pop interpretados por Fiennes, Stockard Channing e Brian Cox, e se passa nos dias seguintes aos ataques de 11 de setembro de 2001.

Roberta Miranda posta 'nude' no Instagram

A cantora Roberta Miranda é usuária assídua das redes sociais e adora 'causar' no Instagram, com fotos divertidas e poses inusitadas. Na madrugada de ontem, ela resolveu ir além e postou um 'nude'. Ela tirou uma foto no espelho apenas de top e sem calcinha, com uma figurinha cobrindo as partes íntimas. A foto tem mais de 13 mil curtidas e, nos comentários, muitos elogios. "Gostei assim bem debochada e bonita, quem não quiser ver não olhe, eu vi eu gostei, bonita", disse um dos seguidores, enquanto outros falavam: "Parabéns, linda". Um comentário ainda dizia: "Roberta dorme no formol".

Interpretação de Juliana Paes em Dois Irmãos é elogiada na rede

O segundo capítulo da série Dois Irmãos, da TV Globo, foi marcado pela interpretação de Juliana Paes no papel da libanesa Zana. Muitos internautas elogiaram a atriz nas redes sociais e seu nome foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter. Isso porque, numa cena, a personagem briga com Halim (Antonio Calloni), chora e aparece parcialmente nua. Em outro momento, Zana também mostrou sofrimento ao ver um de seus filhos partir para o Líbano. O tom dramático da cena e também a beleza da atriz global geraram muitas reações positivas nas redes.

Cantora presta queixa contra comentário racista na web

Participante do The Voice Kids (Globo), Franciele Fernanda da Silva, 14 anos, esteve na DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática), no Rio, nesta terça-feira (10), para prestar queixa contra um comentário racista que recebeu na internet depois de aparecer na edição do último domingo (8) do reality musical. A Polícia Civil do Rio já abriu as investigações para identificar e localizar o autor do comentário, segundo a assessoria de imprensa do órgão. O caso foi registrado como injúria por preconceito. Durante sua participação no The Voice, Franciele cantou a música Maria Maria e foi elogiada pelo cantor Milton Nascimento, no Facebook. Foi onde o usuário da rede social publicou a mensagem.

Níver do dia

Carlos Villagrán

ator mexicano

73 anos