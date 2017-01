Não vamos pagar pelo muro na fronteira, diz presidente do México

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse nesta quarta-feira que o país não pagará pelo muro na fronteira que seu futuro colega americano, Donald Trump, quer construir, mas espera ter uma boa relação com o republicano. "Temos diferenças com os Estados Unidos, como o muro que obviamente não vamos pagar, mas vamos ter uma boa relação", afirmou o mandatário, em reunião com os embaixadores e cônsules mexicanos na capital do país. "Impulsionaremos uma negociação aberta e completa, com todos os temas da agenda bilateral na mesa, incluindo segurança, imigração e comércio. Em nenhum momento aceitaremos nada contra nossa dignidade." Ele colocou como prioridade na relação com Washington a redução do tráfico de armas e da evasão de divisas aos EUA, a proteção dos mexicanos no país vizinho e o fluxo de refugiados de outros países que passam pelo México. Sobre uma possível renegociação do Nafta (Tratado de Livre Comércio da América do Norte), que Trump manifestou interesse em fazer, disse esperar um acordo para garantir os investimentos de todos os países membros. "Vamos defender os investimentos nacionais e estrangeiros no México. Vamos assegurar que o México continue a ser um destino confiável e atrativo para se investir."