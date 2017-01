Flamengo goleia Nacional e avança à terceira fase da Copa São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo garantiu com facilidade sua vaga na terceira fase da Copa São Paulo de futebol júnior 2017. Em jogo nesta quarta-feira (11) em São Caetano do Sul (SP), o time do técnico Gilmar Popoca goleou o Nacional (SP) por 6 a 0, com quatro gols no primeiro tempo. Desta forma, o Flamengo se manteve invicto na competição, com três vitórias e um empate em quatro jogos, 12 gols marcados e apenas dois sofridos. Na terceira fase, o time mede forças com o São Caetano, que despachou o Goiás com uma vitória por 2 a 1 no Estádio Anacleto Campanella. Sem dificuldades, o time carioca abriu o placar logo aos 3 min do primeiro tempo: após cruzamento de Théo pela esquerda, Kléber apareceu dentro da área na direita e cabeceou para o chão, tirando do goleiro Melhor em campo, o Flamengo chegou ao segundo gol logo aos 17 min, após lançamento do lado esquerdo do ataque. Vinícius Júnior recebeu, driblou três marcadores na linha de fundo e cruzou rasteiro para Moraes, que chutou alto – a bola ainda bateu na trave antes de entrar. E Vinícius ainda participou diretamente de outros dois gols do Fla no primeiro tempo. Aos 33 min, o camisa 18 arrancou e tocou na direita para Patrick, que entrou na área e bateu para ampliar. Depois, aos 38 min, Vinícius avançou pela direita e centrou para Lincoln, que teve apenas o trabalho de escorar para as redes. Após o intervalo, o Fla diminuiu o ritmo, mas ainda teve tempo de marcar duas vezes. Aos 28 min, João Pedro aprovou o rebote do goleiro e fez de cabeça. Depois, aos 34 min, Lucas Silva deu números finais ao jogo.