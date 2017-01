Policial Militar mata ex-namorada com vários tiros na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inconformado com o fim do relacionamento, um policial militar matou a tiros a ex-namorada Janaína Mitiko, 30, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, na noite desta quarta-feira (11). A recepcionista e estudante universitária foi morta próximo da sua casa na rua Mapixi, por volta das 22h30. Ela tinha acabado de sair da academia e voltava a pé para casa. Segundo a Polícia Civil, o ex-namorado estava esperando Janaina dentro de um carro. Quando ela se aproximou ele desembarcou, agrediu a jovem e disparou vários tiros. Ela morreu no local. Uma amiga da universitária lamentou a morte em uma rede social. Ela escreveu que o policial militar acusava a ex- namorada de traição, mas que agora Janaina não poderia se defender pois estava morta. Após o crime, o policial se entregou em um batalhão da PM na região e foi levado ao 24 º DP (Água Rasa). Ele foi transferido na madrugada desta quinta (12) ao presídio Romão Gomes. O militar, que não teve o nome divulgado, trabalhava no setor administrativo da PM.