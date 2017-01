Mãe e padrasto são presos suspeitos de matar e queimar corpo jovem em SP

Itaberli e Tatiana tinha um relacionamento familiar complicado (foto: Reprodução)

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe e o padrasto de um jovem foram presos na tarde desta quarta-feira (11) suspeitos de matá-lo e queimar o corpo, em Cravinhos (292 km de São Paulo). O casal confessou o crime, de acordo com a Polícia Civil. A gerente de supermercado Tatiana Lozano Pereira, 33, disse, em depoimento à polícia, que esganou o filho Itaberli Lozano, 17, e depois deu uma facada no pescoço.

O crime ocorreu na madrugada do dia 29 de dezembro no quarto do jovem. Após o assassinato, a mulher e o marido, o tratorista Alex Canteli Pereira, levaram o corpo de Lozano até um canavial e atearam fogo. Segundo a Polícia Civil, Tatiana falou que o filho era problemático, usuário de drogas e tinha ameaçado de morte ela e o filho caçula.

O corpo carbonizado de Lozano foi localizado na tarde do último sábado (7) em um canavial próximo à rodovia José Fregonesi, em Cravinhos. No local, os policiais civis encontraram uma pulseira utilizada pela vítima, que tinha sido dada como desaparecida pela avó paterna. Tatiana e Pereira foram transferidos à Cadeia Pública de Cajuru.