O síndico do condomínio Serra do Mar II,Airton Bernardo da Silva, foi baleado com pelo menos 12 tiros na noite desta quarta-feira (11) no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Hà suspeita que a vítima estaria sendo ameaçada. A policia de São José investiga o caso.