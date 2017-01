Interesse do Palmeiras em Pratto emperra ida de Arouca ao Atlético-MG

Enrico Bruno, José Edgar de Matos e Thiago Fernandes SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG tenta a liberação de Arouca para anunciá-lo como novo reforço para a temporada. Contudo, encontra um obstáculo no negócio. O Palmeiras quer envolver o volante em uma possível troca por Lucas Pratto. Já há um acerto entre os mineiros e o estafe do meio-campista de 30 anos. Vany Alda, viúva de Richard, ex-empresário do atleta, foi a responsável por alinhavar o acordo com o diretor de futebol Eduardo Maluf. Ela, inclusive, auxilia nas negociações pela liberação do jogador. As conversas já duram cerca de uma semana. Alheia às tratativas entre o Atlético-MG e Arouca, a cúpula paulista faz jogo duro. Diferente do que foi dito pelo diretor-executivo Alexandre Mattos, o Palmeiras segue interessado na contratação do camisa 9 atleticano e faz de tudo para incluí-lo na liberação de Arouca. A ideia do clube é envolver o volante, além de uma compensação financeira, para contar com Lucas Pratto. Os mineiros, contudo, não pretendem abrir mão dos 15 milhões de euros (R$ 50,6 milhões) exigidos em uma possível transferência do jogador que defende a seleção argentina. O atleta de 28 anos tem sondagens do futebol europeu, conforme revelado pelo empresário Gustavo Goñi à imprensa argentina. Sevilla, da Espanha, e West Ham, da Inglaterra, seriam os interessados na contratação do atacante. Caso consiga a liberação do Palmeiras, Arouca manterá o salário de R$ 300 mil mensais na Cidade do Galo. Este é um dos acordos entre o diretor de futebol Eduardo Maluf e Vany Alda, nova agente do jogador.