Presidente da torcida Independente é preso por descumprir ordem de não ir a jogos

BRUNO THADEU SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da torcida Independente, Henrique Gomes, foi preso na madrugada desta quinta-feira (12). De acordo com a delegada Margareth Barreto, a detenção ocorreu porque Henrique, conhecido como Baby, descumpriu ordem judicial. Ele foi flagrado pela reportagem da TV Record indo ao estádio em Capivari para assistir ao jogo do São Paulo pela Copa SP de Futebol Juniores. Henrique estava proibido pela Justiça de frequentar estádios. Isso porque o presidente da Independente foi um dos torcedores que participou da invasão ao CT do São Paulo, em agosto do ano passado. Na ocasião, torcedores ameaçaram os jogadores do time profissional, além de roubar pertences de funcionários do clube. Em virtude da invasão ao CT, a Justiça determinou que Henrique ficasse longe das atividades ligadas ao clube. "O Henrique descumpriu uma medida contra ele. A imagem da TV foi levada ao fórum, sendo determinada a detenção", informou ao UOL Esporte Margareth Barreto, da Drade, órgão da polícia que cuida de casos de intolerância esportiva. Antes de ser encaminhado à prisão, Henrique foi levado ao IML. Em sua página nas redes sociais, o presidente da torcida uniformizada negou que tivesse descumprido ordem judicial. "Cumpri todas as medidas cautelares, no bombeiro, com chegada e saída protocolada no fórum. Não descumpri a lei imposta pelo juiz. Antes de ir para Capivari comuniquei o meu advogado. Não falava no documento que eu não poderia ir ao sub 10, sub 11, sub 12, sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, sub 17, sub 18. Não roubei bola, não roubei camisa , não agredi jogador , entrei e sai pela porta da frente do CT , não houve arrombamento", escreveu. "Mesmo não cometendo nenhum crime na qual estamos sendo acusado, pagamos o valor de 7.200 reais em juízo. Nosso protesto foi pacifico e legítimo. A imagem é nítida. Quem roubou e agrediu que pague pelos seus atos", acrescentou.